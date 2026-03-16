Projection Événement à Toulouse : Le Documentaire Primé « Drôle de Trame » Arrive à Lafourguette

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Après avoir conquis le public dans de nombreuses salles de spectacle et décroché un prix prestigieux au Festival du Film de Nancy, le documentaire Drôle de Trame pose enfin ses valises à Toulouse ! Le rendez-vous est donné le 8 avril prochain à l’amphithéâtre du centre hospitalier Gérard Marchant, dans le quartier de Lafourguette, pour une journée de projection exceptionnelle.

Une Aventure Humaine au Cœur du Handicap

Lancé il y a six ans, ce projet cinématographique est avant tout une véritable aventure humaine. Drôle de Trame met en lumière le quotidien, les rêves et le travail de femmes et d’hommes évoluant en ESAT (Établissement ou Service d’Aide par le Travail).

Loin des clichés, le documentaire offre un regard intime et poétique sur le handicap. Pendant près de deux ans, ces protagonistes aussi fabuleux que touchants se sont racontés face à la caméra bienveillante du réalisateur toulousain Jacques Mitsch.

La Rencontre entre Deux Mondes : L’ESAT et le Spectacle Vivant

Le fil conducteur de cette œuvre est un projet théâtral audacieux. Sous la houlette de la célèbre Compagnie du Groupe MERCI, les travailleurs de l’ESAT ont appris à apprivoiser la scène, à jouer, et à faire du théâtre.

Le film retrace ce long processus créatif, de l’apprentissage jusqu’à l’aboutissement final : une grande représentation publique qui s’est tenue en 2022 à l’Espace Roguet. Drôle de Trame réussit le pari de faire dialoguer le monde du médico-social avec celui de la création artistique, offrant à ces acteurs d’un jour une reconnaissance amplement méritée.

Au Programme du 8 Avril : Deux Séances pour Tous les Publics

Pour célébrer l’arrivée du film à Lafourguette, le centre hospitalier Gérard Marchant organise deux temps forts le 8 avril afin de réunir les professionnels et le grand public. À l’issue de chaque séance, un temps d’échange privilégié sera organisé avec le réalisateur et certains acteurs du film.

Heure Public Concerné Modalités d’accès Dès 14h00 Professionnels, accompagnants, étudiants et usagers (secteurs médico-social et sanitaire) Entrée gratuite (Début de la projection à 14h30) 20h00 Grand public Gratuit sur réservation (Voir lien ci-dessous)

Informations pratiques pour la séance de 20h :

L’événement est gratuit, mais les places étant limitées, la réservation est obligatoire.

👉 Réservez vos places pour la séance Grand Public de 20h en cliquant ici