TÊTE DANS LES ÉTOILES : LE CASINO BARRIÈRE FAIT SON GRAND CABARET !

Le Casino Barrière de Toulouse vous convie à une série de Dîners Spectacles exceptionnels du 15 au 17 janvier 2026, pour une soirée de gastronomie et d’acrobaties époustouflantes !

Plongez dans l’univers glamour et magique du music-hall ! Le Casino Théâtre Barrière de Toulouse présente son événement phare de début d’année : le Grand Cabaret, un dîner-spectacle qui vous garantit un moment suspendu, la tête dans les étoiles.

Du jeudi 15 au samedi 17 janvier 2026, découvrez d’incroyables numéros à vous couper le souffle, accomplis par de véritables performeurs qui ont fait leurs armes dans les plus grandes comédies musicales et les cirques les plus prestigieux au monde, tels que Gruss, Bouglione et le Cirque du Soleil !

Un Spectacle Grandiose et Époustouflant

Le programme du Grand Cabaret est une succession de prouesses artistiques et techniques qui vous laisseront bouche bée :

Acrobaties Aériennes : Tissu aérien et trapèze.

Équilibre : Numéros d’équilibre sur cannes, main à main, et roue allemande.

Magie : D’impressionnantes grandes illusions.

Ne manquez pas cette production haute en couleur, alliant le frisson du cirque à l’élégance du music-hall !

Informations Pratiques & Réservation