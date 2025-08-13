« Tempo » : Un Voyage Poétique et Rythmique autour du Temps qui Passe au Bascala !

Toulouse, préparez-vous à une expérience artistique immersive ! Le Bascala vous invite à découvrir « Tempo », une création sensible qui fait dialoguer danse flamenco, théâtre, musique et chant. Rendez-vous le dimanche 5 octobre 2025 à 16h30 pour un spectacle qui saura toucher petits et grands.

« Tempo » est bien plus qu’un simple spectacle. C’est un récit intime et poétique qui explore le temps qui passe à travers l’histoire d’une famille aux multiples rythmes. Conçu pour tous les publics, à partir de 6 ans, le spectacle vous invite à ressentir votre propre tempo à travers les pas fougueux du flamenco et la puissance évocatrice de la musique.

Que vous soyez un amateur éclairé ou simplement curieux de découvrir la culture flamenca, cette proposition artistique singulière vous emportera à coup sûr. Laissez-vous entraîner dans un univers musical et rythmique qui vous conduira vers votre propre rapport au temps, entre le passé, le présent et le futur.

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 5 octobre 2025 à 16h30

Lieu : Le Bascala, Bruguières (près de Toulouse)

Public : Dès 6 ans

Placement : Assis, numéroté

Tarifs : 5 €

Réservations : Le Bascala

Ne manquez pas ce moment de poésie et de rythme qui s’annonce mémorable.