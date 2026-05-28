Philippine Delaire débarque à Toulouse : une tornade d’humour à la Cartoucherie (et on vous fait gagner vos places !)

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Préparez-vous à une soirée riche en éclats de rire ! Révélation comique de ces dernières années, l’irrésistible Philippine Delaire fera escale dans la Ville rose le samedi 6 juin 2026 pour présenter son tout nouveau spectacle. Et bonne nouvelle pour les Toulousains : l’événement aura lieu dans le cadre bouillonnant de La Cabane, au cœur des Halles de la Cartoucherie. Cerise sur le gâteau ? Toulouseblog vous offre la possibilité de remporter vos invitations !

Des réseaux sociaux aux planches : le phénomène Philippine Delaire

Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, son visage et ses mimiques ne vous sont certainement pas inconnus. Philippine Delaire s’est d’abord fait un nom grâce à ses vidéos hilarantes et ses personnages hauts en couleur, croqués avec une justesse redoutable. Mais c’est bel et bien sur scène que son talent prend toute son ampleur.

Forte d’une énergie folle et communicative, l’humoriste livre un spectacle solaire où elle aborde des thèmes universels avec un ton qui lui est propre. Elle y parle de la famille, de ses réticences (très assumées) à en fonder une, et surtout du temps qui passe. Avec une autodérision piquante, Philippine explore le « talent qu’il faut pour être grand sans être adulte ». Le show agit comme un miroir tendu au public, posant une question à la fois drôle et touchante : et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

La Cabane de la Cartoucherie : un écrin parfait pour le stand-up

Pour accueillir cette artiste hors norme, il fallait un lieu à la hauteur. C’est La Cabane, la salle de spectacle nichée dans les toutes nouvelles Halles de la Cartoucherie, qui a été choisie. Ce tiers-lieu toulousain, devenu en un rien de temps l’un des nouveaux « spots » incontournables de la ville, offre une proximité idéale entre l’artiste et son public, garantissant une ambiance intimiste, chaleureuse et survoltée.

Jeu Concours : Toulouseblog vous invite au spectacle !

Vous avez envie de venir applaudir Philippine Delaire sans débourser un centime ? Comme toujours, Toulouseblog a pensé à vous ! Nous mettons en jeu plusieurs places pour assister à cette représentation exceptionnelle du 6 juin 2026.

Pour tenter votre chance et faire partie des heureux gagnants, le principe est très simple :

Informations pratiques et billetterie

Pour ceux qui ne veulent pas s’en remettre au hasard de notre tirage au sort, la billetterie est d’ores et déjà ouverte, avec même une belle offre promotionnelle pour les achats en ligne !