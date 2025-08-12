Simon Chouf : Le Retour Poétique et Engagé à la Salle Nougaro pour un Concert-Événement !

Toulouse, préparez-vous à une soirée d’exploration musicale et de mots percutants ! Simon Chouf, artiste à la plume affûtée et à la lucidité tendre, sera en concert à la Salle Nougaro le vendredi 26 septembre 2025 à 20h30. Une occasion unique d’assister à la genèse de son nouvel album, fruit d’une résidence sur place.

Pour Simon Chouf, chaque concert est un véritable terrain d’exploration. En résidence à la Salle Nougaro, il peaufine actuellement son prochain opus, « comme on affûte une arme poétique : avec ferveur, humour et cette lucidité tendre qui le caractérise. » Accompagné de son trio complice, l’artiste se lance dans une nouvelle aventure sonore, délaissant les guitares pour se tourner vers les claviers et la batterie, promettant un univers musical renouvelé.

Et que chante Simon Chouf ? Il aborde avec une sincérité désarmante les préoccupations de notre époque : l’urgence climatique et sociale, la surveillance de masse, mais aussi la soif de vivre mieux et l’envie de rêver sans peur. Ses chansons sont à la fois directes et métaphoriques, capables de s’envoler avec légèreté ou de mordre avec justesse. Son répertoire oscille entre la corde sensible et la corde raide, où se côtoient les larmes de la mer et les oiseaux-drones, la colère douce et l’amour résilient.

Chouf revient sur scène avec une énergie renouvelée et un goût intact pour les mots qui remuent. Ce concert à la Salle Nougaro est plus qu’un simple spectacle ; c’est un moment rare, sincère et vibrant. Soyez aux premières loges de cette renaissance musicale et laissez-vous transporter par un artiste qui n’a pas peur de sonder l’âme humaine et les enjeux de notre monde.

Infos Pratiques :

Date : Vendredi 26 septembre 2025 à 20h30

Lieu : Salle Nougaro, Toulouse

Durée : 1h15

Placement : Assis, numéroté

Tarifs : Catégorie 1 : 25 €

Catégorie 2 : 20 €

Catégorie 3 : 15 €

Réservations : Salle Nougaro