Un mois de juin exceptionnel à la Cinémathèque de Toulouse : de Rossy de Palma aux légendes d’Hollywood !

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La fin du printemps s’annonce radieuse et cinéphile dans la Ville rose ! Pour ce mois de juin 2026, la Cinémathèque de Toulouse, nichée rue du Taur, dévoile une programmation foisonnante. Entre la présence événement de l’icône espagnole Rossy de Palma, la célébration de la jeune création locale et des cycles dédiés aux maîtres du septième art, préparez-vous à passer de longues heures dans les salles obscures.

L’icône Rossy de Palma crève l’écran pour Le Nouveau Printemps

C’est incontestablement l’événement phare de ce début d’été : du 30 mai au 27 juin, la Cinémathèque donne carte blanche à l’incomparable Rossy de Palma. Artiste associée de l’édition 2026 du festival de création contemporaine Le Nouveau Printemps, l’égérie de la Movida et muse de Pedro Almodóvar s’empare des écrans toulousains.

Véritable icône pop dont la présence irradiante a marqué le cinéma international, l’actrice propose une sélection de huit films. Au programme : des longs-métrages dans lesquels elle a brillé, mais aussi des œuvres plus confidentielles choisies pour faire écho à son parcours d’expositions dans la ville.

Le petit plus pour les fans : Rossy de Palma honorera la Cinémathèque de sa présence pour des séances spéciales les 30 et 31 mai !

Billy Wilder, yakuzas et pop culture : des cycles à ne pas manquer

En juin, la Cinémathèque continue d’explorer l’histoire du cinéma à travers quatre cycles thématiques majeurs :

Billy Wilder : Plongez dans l’âge d’or des grands classiques hollywoodiens avec l’un des réalisateurs et scénaristes les plus brillants de sa génération.

Seijun Suzuki : Frissons garantis avec une plongée stylisée et nerveuse dans l’univers des films de gangsters japonais.

Anja Breien : Un cycle nécessaire dédié à la réalisatrice norvégienne, centré sur des questionnements féminins et résolument féministes.

Cycle Pop ! : Une virée colorée, psychédélique et musicale pour célébrer la culture pop sur grand écran.

De la jeune création toulousaine aux légendes sur papier glacé

La Cinémathèque n’oublie pas les talents de demain. Deux soirées spéciales mettront à l’honneur les créations étudiantes locales :

Le vendredi 5 juin à 21h (en entrée libre), découvrez quatre films réalisés par les étudiants en Licence 3 « Cinéma et audiovisuel » de l’Université Toulouse – Jean Jaurès (UT2J).

Le mardi 16 juin à 21h, la projection du film Fedora de Billy Wilder sera précédée de trois courts-métrages réalisés par les élèves du lycée Saint-Sernin et du BTS audiovisuel des Arènes autour du thème de la machine temporelle.

Côté galerie, l’exposition photographique « En toute transparence » se prolonge jusqu’au 29 août. En entrée libre, elle offre un regard fascinant sur les stars internationales (Marilyn Monroe, Kirk Douglas, Dean Martin…) à travers des portraits en studio ou des scènes de tournage, prouvant une fois de plus l’emprise du cinéma sur notre imaginaire.

Les temps forts familiaux et les rencontres littéraires

Les plus jeunes cinéphiles ne sont pas en reste grâce à la Cinémathèque Junior. En juin, le programme convoque l’animation flamboyante avec les courts-métrages estoniens Pop Kids! et le déjanté Yellow Submarine porté par la musique des Beatles. Des comédies cultes à partager en famille, comme La Party ou Certains l’aiment chaud, sont également à l’affiche.

Enfin, deux événements pointus sont organisés en partenariat avec la librairie Ombres Blanches :

Carnet de cinéma (9 et 10 juin) : Rencontre autour de Christian Thorel à l’occasion de la sortie de son livre Les Nuits expérimentales .

Les 90 ans du Front populaire (25 juin) : Une soirée historique mêlant conférence au musée de la Résistance et projection cinématographique pour revivre les mobilisations de 1936.

Informations pratiques