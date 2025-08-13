« Impro Late Show » : La Troupe du Trio d’Impro en Scène à La Comédie de Toulouse !

Toulouse, si vous pensiez tout avoir vu en matière d’improvisation, préparez-vous à être bluffé ! La Comédie de Toulouse a le plaisir d’accueillir la troupe du « Trio d’impro » pour une soirée « Impro Late Show » le jeudi 11 septembre 2025 à 20h30. Une soirée inoubliable où l’imagination et l’humour sont rois !

Vous avez aimé le spectacle du Trio d’impro ? Vous allez adorer l’Impro Late Show ! Plongez dans un monde où tout est possible et où chaque scène est créée en direct sous vos yeux ébahis. Les comédiens de la troupe sont des improvisateurs hors pair, jonglant avec les personnages et les situations pour vous offrir un cocktail d’émotions.

Attendez-vous à une succession de moments de rire, d’émotion et de suspense. Chaque représentation est unique, car elle naît de l’instant et des suggestions du public. Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de ces artistes et préparez-vous à vivre une soirée spectaculaire dont vous serez, en quelque sorte, le co-auteur.

Si vous êtes à la recherche d’une soirée divertissante, spontanée et pleine de surprises, l’Impro Late Show est le rendez-vous à ne pas manquer !

Infos Pratiques :

Date : Jeudi 11 septembre 2025 à 20h30

Lieu : La Comédie de Toulouse

Placement : Libre (selon les catégories)

Tarifs : à partir de 15,50 €

Réservations : La Comédie de Toulouse