Teletech Toulouse 2026 : Changement de lieu pour le MEETT !

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Teletech Toulouse change de dimension : La soirée XXL déménage au MEETT !

C’est l’événement que tous les amateurs de musiques électroniques attendent ce printemps dans la Ville Rose. Face à un engouement sans précédent, les organisateurs de Teletech Toulouse viennent d’annoncer une nouvelle majeure : la soirée du samedi 25 avril 2026 quitte le Grand Marché pour investir l’un des halls monumentaux du MEETT. Un changement de lieu qui promet une expérience encore plus immersive et massive.

Un succès fulgurant impose le passage au MEETT

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que l’excitation autour de la venue du concept britannique Teletech à Toulouse ne sature les prévisions. Initialement prévue au Grand Marché (MIN), la soirée a suscité une telle demande que les murs du marché de gros s’annonçaient déjà trop étroits.

Pour répondre à cette attente, le collectif Zone 31 a pris la décision de déplacer l’événement au MEETT – Parc des Expositions et Centre de Convention de Toulouse. Ce choix n’est pas uniquement motivé par la capacité d’accueil ; il s’agit d’offrir une véritable configuration « Warehouse » (entrepôt) typique des plus grandes raves européennes. Le MEETT permet de déployer une scénographie plus audacieuse, un système sonore renforcé et une fluidité de circulation optimale pour les milliers de festivaliers attendus.

Zone 31 : L’ambition d’un nouveau géant de l’électro

Ce coup d’éclat marque l’acte de naissance officiel de Zone 31. Apparu fin 2025, ce nouveau promoteur ne cache pas ses ambitions : transformer Toulouse en une place forte de la scène électronique européenne.

Directement issu de l’expertise et de l’énergie créative du Rose Festival, Zone 31 se donne pour mission d’explorer des lieux singuliers et de proposer des programmations exigeantes. En s’associant à Teletech pour sa première date, le collectif frappe fort et installe d’emblée une identité visuelle et sonore puissante, entre esthétique industrielle et valeurs d’inclusion.

Un Line-up international pour une nuit électrique

Le changement de lieu ne modifie en rien la qualité de l’affiche, bien au contraire. Le plateau d’artistes réunit la crème de la hard techno et de la techno industrielle actuelle.

Le public pourra vibrer sur les sets de :

Azyr : La figure montante dont les prestations sont de véritables décharges d’adrénaline.

Restricted : Un maître du rythme qui sait tenir les foules en haleine.

Faster Horses B2B Bella Claxton : Une rencontre inédite pour un set à haute intensité.

Vieze Asbak B2B Jazzy B2B Jowi : Un trio explosif pour clore la soirée en beauté.

Hora et Samuel Moriero complètent ce tableau pour une immersion totale de 18h à 2h du matin.

Sécurité et confort : Les priorités du nouveau format

Au-delà de la musique, le passage au MEETT garantit une expérience « premium » pour les fêtards. Les infrastructures modernes du parc des expositions permettent une gestion facilitée des flux, des espaces de repos adaptés et une sécurité renforcée. L’objectif est clair : que la fête reste totale dans un environnement parfaitement maîtrisé.

Informations Pratiques

Événement : Teletech Toulouse (présenté par Zone 31)

Date : Samedi 25 avril 2026

Nouveau Lieu : MEETT – Parc des Expositions, Concorde Avenue, 31840 Aussonne.

Horaires : De 18h00 à 02h00

Accès : Tramway Ligne T1 (Terminus MEETT), parkings gratuits sur place.

Âge : Événement strictement réservé aux majeurs (ID physique obligatoire).

Les billets déjà achetés pour le Grand Marché restent bien évidemment valables pour le MEETT. Pour les retardataires, quelques places sont encore disponibles sur les plateformes habituelles, mais ne tardez pas : le sold-out est imminent !