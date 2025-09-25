« Ta Mère La Goguette » : une scène ouverte pour artistes en herbe au Bijou

Préparez-vous à une soirée pleine d’humour et de créativité ! Le Bijou de Toulouse vous invite à une scène ouverte unique en son genre, « Ta Mère La Goguette », le mercredi 1er octobre à 20h32.

Mais au fait, c’est quoi une « goguette » ? C’est simple et terriblement efficace. Le principe est de prendre une chanson existante, d’en réécrire les paroles pour y mettre votre propre actualité (politique, personnelle ou même intime !) et de la chanter sur scène. Ne vous inquiétez pas, le public est là pour vous soutenir, et des musiciens talentueux sont sur place pour vous accompagner.

Comme le dit la devise de la soirée : « Mieux vaut chanter fort et faux que bien et pas ! ». Une goguette est avant tout un moment de partage, de liberté et de rire. Que vous soyez un musicien confirmé ou un simple amateur de blagues, tout le monde est invité à se lancer.

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Date et heure : Mercredi 1er octobre, à 20h32

Tarif : Gratuit

Réservations : entrée libre dans la limite des places disponibles.

Venez exprimer votre créativité et votre humour, le tout dans une ambiance chaleureuse !