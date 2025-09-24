Iliona et Steve Ibrahim en concert au Bikini : une soirée sous le signe de la nouvelle scène pop française

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bikini près de Toulouse vous invite à une soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et de la modernité. Le vendredi 26 septembre 2025 à 19h30, retrouvez sur scène Iliona et Steve Ibrahim, deux artistes qui bousculent les codes de la chanson française.

Iliona, jeune artiste belge, a su se faire un nom grâce à ses deux premiers EP, Tristesse et Tête Brûlée. Son style unique marie des mélodies mélancoliques à une poésie percutante. Ses titres, portés par des notes de piano ou des sonorités électro, lui ont déjà permis de conquérir les scènes des plus grands festivals. De retour avec des singles comme « Le Lapin » et « Stp », elle laisse présager un premier album début 2025, où elle explore de nouvelles sonorités, loin des influences yéyés et pop du passé.

En première partie, découvrez Steve Ibrahim, un artiste parisien inspiré par la culture DIY. Depuis sa chambre, il crée un son unique, mélange d’indie folk et de R&B alternatif, où se rencontrent minimalisme et poésie moderne. Après la sortie de ses singles « Le bleu du ciel » et « La Marée », il promet un show intimiste et captivant.

Informations pratiques

Lieu : Le Bikini, Parc Technologique du Canal, Ramonville-Saint-Agne

Date et heure : Vendredi 26 septembre 2025, à 19h30

Tarif : 28€ en prévente / 30€ sur place

Réservations : Le Bikini