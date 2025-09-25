Sinclair de retour à Toulouse pour un show qui groove !

Après une série de concerts estivaux, Sinclair remonte sur scène et s’arrête à La Cabane de Toulouse le samedi 11 octobre 2025 à 20h00. L’artiste, figure emblématique de la musique française, présentera son tout nouveau projet live, un mélange de nouveaux titres et de ses succès intemporels.

Le public pourra redécouvrir ses morceaux phares comme « La Bonne Attitude » et « Supernova Superstar », revisités dans un show qui s’annonce riche et énergique. Entouré de quatre musiciens poly-instrumentistes (basse, batterie, guitares, violoncelle, percussions, saxophone, machines), Sinclair promet une soirée qui fait la part belle au funk, l’ADN de sa musique.

Ce concert est une véritable évolution artistique, où le funk se réinvente dans un univers éclectique et singulier. Avec une voix toujours plus maîtrisée et des arrangements pointus, Sinclair propose un show généreux, alliant sobriété et intensité.

Informations pratiques

Lieu : La Cabane, Toulouse

Date et heure : Samedi 11 octobre 2025 à 20h00

Tarif : 35€

Réservations : Box.fr

Une soirée à ne pas manquer pour les fans de l’artiste et les amateurs de musique qui groove !