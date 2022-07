Superleague : Le Toulouse Olympique reçoit Hull FC !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 29 juillet, pour la dernière du Summer Olympique, le TO XIII accueille l’équipe de Hull Fc pour la 21e journée de Super League. Victoire obligatoire !

La série de victoires des Olympiens a pris fin le samedi 23 juillet face aux Salford Red Devils. Ils restent cependant à la 11ème place du classement et comptent bien remporter la prochaine et dernière rencontre du mois de juillet qui aura lieu au stade Ernest-Wallon ce vendredi 29 juillet – coup d’envoi à 19h – face à l’équipe de Hull FC (8ème du classement). Cette victoire sera importante pour permettre au Toulouse Olympique XIII de tenter de distancer l’équipe de Wakefield.

Hull FC : l’équipe à battre

Fondé en 1865 en tant que club de rugby à XV, Hull FC participe à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui « Rugby Football League ») en 1895 et se convertit ainsi au XIII. Les noirs et blancs ont rejoint la Super League à partir de la saison 1998 et ne l’ont plus quitté depuis. Côté palmarès, le club compte une finale de Super League disputée en 2006, ainsi que 5 Coupes d’Angleterre (‘Challenge Cup’) remportées, dont 2 de suite en 2016 et 2017.

Le bilan actuel

Les Olympiens ont vu leur série de victoires être stoppée samedi dernier par l’équipe de Salford. La compétition n’est cependant pas encore finie et les prochains matchs sont d’autant plus importants pour aller chercher le maintien en Super League. L’équipe de Hull FC se classe 8 ème, à égalité de points avec les équipes de Hull KR et de Salford. Une victoire supplémentaire leur permettrait de les devancer et de revenir dans la course aux play-offs.

Les enjeux de cette confrontation

Les Olympiens restent devant l’équipe de Wakefield Trinity et gardent leur 11ème place. Afin de la conserver, le TO doit absolument profiter d’une rencontre à domicile pour prendre les 2 points de la victoire, cela marquerait leur sixième succès de la compétition.

Quant à Hull FC, les dernières rencontres ont été difficiles, la plus récente s’étant soldée sur une défaite faisant redescendre l’équipe de la 6ème à la 8ème place. Un nouveau succès est donc important pour remonter au classement et devancer les équipes de Salford et de Hull KR.

Les dernières fois

On ne compte qu’une seule rencontre entre le TO et Hull FC et cette dernière date du 30 avril dernier. Les Olympiens s’étaient inclinés 48 à 12 sur la pelouse du MKM Stadium.