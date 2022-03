Superleague : Exploit du Toulouse Olympique face à St Helens !

Partager Facebook

Picture by Manuel Blondeau/SWpix.com – 19/03/2022 – Rugby League – Betfred Super League Round 6 – Toulouse Olympique v St Helens – Stade Ernest-Wallon, Toulouse, France – Lucas Albert of Toulouse celebrates victory

INCROYABLE ! C’est le mot. C’était la seule équipe invaincue du championnat, et c’est bien le Toulouse Olympique qui a fait tomber les triple champions en titre, s’offrant ainsi une magnifique première victoire en Super League.

Les Olympiens réalisent une entame très entreprenante, car ce sont les hommes de Sylvain HOULES qui frappent en premier par l’intermédiaire de Matty RUSSELL, qui signe son troisième essai de la saison. Les champions en titre ne tardent pas à réagir et reviennent au panneau d’affichage. 6-4 à la 10e minute, et cinq minutes plus tard, SIMM vient inscrire un nouvel essai pour les Saints.

Le TO s’en remet au pied de son capitaine pour piquer une deuxième fois, puis Dom PEYROUX vient inscrire son premier essai de la saison, mais les Saints rentreront aux vestiaires avec un avantage de 2 points grâce à l’arrière WELSBY. 12 à 14 à la pause.

La seconde période voit les 2 équipes se neutraliser pendant 10 minutes, mais à la 54e minute Saints vient creuser l’écart avec un essai en contre alors que les Toulousains étaient à quelques mètres de la

ligne adverse. Les Anglais mènent alors 12-20 à 15 minutes du terme, avant que les Toulousains ne réussissent l’impensable. Les Haut Garonnais vont enchainer les efforts défensifs et suite à cela Chris HANKINSON vient marquer son second essai de la saison. 18-20.

Poussés par leur public, les joueurs du TO vont se montrer dangereux jusqu’à la 79e minute. Moment choisi par Paul MARCON pour inscrire l’essai qui fait chavirer Ernest Wallon.

Le TO s’impose pour la première fois de son histoire en Super League, et de quelle manière Prochaine échéance dans deux semaines avec un déplacement à Castleford qui, espérons-le, confirme les espoirs placés dans l’équipe depuis ce soir du 19 mars 2022.