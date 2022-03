Partager Facebook

Après avoir sorti leur premier clip ‘Miroir’ le 14 janvier 2022, suivi de leur premier EP « Issue » le 28 janvier 2022, Bipolar Club dévoile maintenant une live session de « Issue », morceau phare du groupe en ce début d’année.

Enregistré et filmé au studio Antistatic (Toulouse), le 13 juin 2021 sous une chaleur accablante, ‘Issue’ est le deuxième extrait d’une série de quatre morceaux, joués à la suite ce même jour et qui seront tous publiés sous le nom de « Live at Antistatic Studio ».

‘Issue’ est le deuxième extrait de cette session, après ‘Movie Song’ publié en septembre 2021. Dans cette vidéo de 3 min le groupe transpire toute son énergie et dévoile une fois de plus sa capacité à produire un son puissant et radical.