Super League : Les Olympiens s’inclinent d’une courte tête

En ce dimanche 12 juin les Olympiens recevaient les Tigres de Castleford (14-20) sur la pelouse d’Ernest Wallon pour le compte du round 15 de Super League.

Le début de rencontre est un véritable bras de fer, les deux équipes vont au bout de leurs chaines néanmoins aucune formation ne parvient pas à ouvrir le score. Il faut attendre la 26e minute après une pénalité trouvée dans les 30 mètres adverses par Lucas ALBERT pour voir Olly ASHALL BOTT ouvrir la marque. 7 minutes plus tard les Tigres réagissent par l’intermédiaire de MATAGI qui inscrit un essai en force. Cette première mi-temps se termine sur un score de parité de 6 partout, sans autres occasions franches des deux côtés.

Au retour des vestiaires, les Olympiens se remettent rapidement dans le match avec un essai de l’ailier Matty RUSSELL sur une super passe de son centre Chris HANKINSON. Les locaux poussent pour creuser l’écart mais commettent trop d’erreurs, et gaspillent de précieuses munitions.

Castleford en profite, et égalise grâce à GRIFFIN. RICHARDSON met les compteurs à zéro, 12-12 à la 61e minute de jeu. Sur la chaine qui suit, les Olympiens se font pénaliser et Castleford passe devant 12-14 grâce à leur buteur RICHARDSON. Cinq minutes plus tard, les rôles s’inversent. Les visiteurs se mettent à la faute, Chris HANKISON se donne le soin d’égaliser à 14-14. Il reste alors 10 minutes au chronomètre. Le sort est favorable aux anglais, FONUA inscrit l’essai qui fait basculer le match : les oranges et noirs sont devant 14-20. Le score ne bouge plus, les hommes de Sylvain HOULES s’inclinent à domicile, défaite dure à encaisser.

Prochain rendez-vous pour les Toulousains et pas des moindres, un match chez les récents vainqueurs de la Cup (Coupe d’Angleterre) : les Wigan Warriors le 24 juin prochain. En attendant le groupe va pouvoir soigner les bobos et profiter de cette pause internationale d’une semaine pour recharger les batteries avant une série de 12 rencontres consécutives. Le mois de juillet sera particulièrement décisif avec 4 réceptions à Ernest Wallon et le Magic week-end face à Wakefield à Newcastle.