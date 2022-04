Super League : Le Toulouse Olympique se déplace à Hull !

Partager Facebook

Après son marathon de 3 matchs en 8 jours, le Toulouse Olympique se déplace une nouvelle fois en Angleterre pour y défier Hull FC en onzième journée de championnat, coup d’envoi au MKM Stadium de Hull ce samedi à 16h, heure Française.

Hull FC, une équipe indéboulonnable de la Super League

Fondé en 1865 en tant que club de rugby à XV, Hull FC participe à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui « Rugby Football League ») en 1895 et se convertit ainsi au XIII. Les noirs et blancs ont rejoint la Super League à partir de la saison 1998 et ne l’ont plus quitté depuis. Côté palmarès, le club compte une finale de Super League disputée en 2006, ainsi que 5 Coupes d’Angleterre (‘Challenge Cup’) remportées, dont 2 de suite en 2016 et 2017.

Le bilan actuel

Pour les hommes de Sylvain HOULES, suite à leur défaite sur la pelouse des Rhinos de Leeds (25-14), ils restent englués au fond du classement. Hull FC, récent vainqueur des Dragons Catalans, occupe la quatrième place, avec 6 victoires pour 4 revers. Leur dernière défaite remonte au derby, où les Robins de Hull KR s’étaient imposés 16 à 4.

Les grosses stats

Côté Hull FC

– Ils ont inscrit 34 essais et leurs meilleurs marqueurs sont Jordan LANE, Jake CONNOR, Joe LOVODUA et Tevita SATAE avec 3 réalisations chacun.

– Ils sont aussi quatrièmes au classement du plus grand nombre de plaquages avec un total de 3 418 depuis le début de la saison. Le meilleur plaqueur du club, qui est aussi celui du championnat, est Danny HOUGHTON (404).

Côté TO

– Les Olympiens ont inscrit 28 essais depuis le début du championnat. Guy ARMITAGE et Matty RUSSELL comptent 5 essais chacun.

– Niveau plaquages, au classement, les Olympiens sont juste derrière les Blacks and Whites avec un total de 3 377 et c’est toujours notre talonneur, Eloi PELISSIER, qui est le meilleur plaqueur de l’équipe (306).

– Notre capitaine, Tony GIGOT, est deuxième au classement du plus grand nombre de coups de pied offensifs (53).

À noter que le TO est le club de Super League qui a trouvé le plus de 40/20 cette saison, on en compte 5 : un de Lucas ALBERT et 4 de Tony GIGOT.



Les enjeux de cette confrontation

L’enjeu pour les Olympiens reste de remporter son premier match à l’extérieur de la saison, ce qui permettrait aux Haut-Garonnais de recoller à Leeds et de rester au contact des concurrents pour le maintien. Pour les Anglais, un éventuel succès leur ferait revenir à hauteur des Dragons et donc du podium en cas de défaite des Catalans.