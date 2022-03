Super League : Le Toulouse Olympique face aux triples champions en titre !

Partager Facebook

Le club le plus titré de l’histoire de la Super League, comptant 9 victoires dont trois consécutives ces dernières années, sera sur la pelouse de Wallon ce samedi à 18h. Seule équipe invaincue depuis le début de la compétition, le défi est de taille pour le Toulouse Olympique.

Fondé en 1873 près de Liverpool, d’abord en tant que club de rugby à XV, St Helens participe en 1895 à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui Rugby Football League) et devient un club de rugby à XIII. Le St Helens Rugby Football Club est sans conteste l’un des plus grands clubs de Super League. Il est détenteur du plus grand nombre de Super League remportées, comptant 9 titres dont les 3 derniers ont été glanés sur les 3 dernières saisons. Le club compte aussi 13 Challenge Cup et 4 Super League Leader’s Shield. Un véritable mastodonte du championnat.

« C’est ce qui se fait de mieux en Europe, que ce soit offensivement et défensivement. Ils font beaucoup d’efforts et mettent beaucoup d’intensité à chaque rencontre. Ils sont capables d’agresser l’adversaire durant quasiment 80 minutes, ce sont les triples champions en titre, donc il faut s’attendre à un gros match samedi pour nous. » Sylvain HOULES, entraîneur du Toulouse Olympique XIII

Le bilan actuel

Deux parcours et deux ambiances différentes avant ce match. Côté Bleu et Blanc, l’objectif est de mettre fin à une spirale négative, et obtenir la première victoire en Super League de l’histoire du club. Pour les Anglais c’est un sans-faute jusqu’ici, 5 victoires en 5 matchs pour les hommes de Kristian WOOLF.

Côté Statistiques

Statistiques impressionnantes en faveur des triple champions en titre :

– Ils n’ont jamais encaissé plus de 8 points sur une rencontre, conduisant à une moyenne de 5 points encaissés par matchs et traduisant une défense très solide.

– Ils détiennent un total de 156 points marqués depuis le début de saison, soit une moyenne qui dépasse les 30 points inscrits sur chaque rencontre disputée.

– Leurs atouts offensifs sont, Tommy MAKINSON qui est co-meilleur marqueur actuel du championnat avec 7 essais marqués, ce dernier est également co-meilleur buteur avec 16 transformations et 1 pénalité réussie. Lewis DODD et Mark PERCIVAL, eux, comptent 4 essais inscrits chacun. Ces 3 joueurs représentent plus de la moitié des essais inscrits par les Saints.

Les enjeux de cette confrontation

À l’approche de ce sixième round de Super League, le Toulouse Olympique cherche à repartir de l’avant afin de réaliser une prestation de haut-vol comme celle face à Wigan. Pour les Saints, actuellement leaders au classement, l’enjeu est de continuer à creuser l’écart qui les maintient en tête, à savoir leurs deux points d’avance sur les Huddersfield Giants, les Dragons Catalans et les Wigan Warriors, respectivement 2e, 3e et 4e du classement avec 6 points chacun contre 8 pour St Helens.

Les dernières fois

Une seule confrontation, entre le TO et les Saints. C’était en 2010, en Challenge Cup, les Olympiens s’étaient inclinés 56 à 16.

Le groupe toulousain

Du côté de l’infirmerie, Latrell SCHAUMKEL (genou), Mathieu JUSSAUME (cheville), Gadwin SPRINGER (genou), Lloyd WHITE (mollet) et James CUNNINGHAM (cuisse) sont indisponibles pour cette rencontre. Absent également, Ellis ROBSON qui purge son unique match de suspension, selon la décision de la commission de discipline de la RFL suite à la rencontre face à Wakefield.