Super League : Le Toulouse Olympique en quête d’une victoire à l’extérieur

Après une deuxième victoire à domicile face à l’équipe de Wakefield Trinity dimanche dernier, les Olympiens se préparent à faire face aux Giants de Huddersfield dans leur antre du John Smith’s Stadium ce vendredi 20 mai.

Pour les hommes de Sylvain HOULES, la victoire de dimanche leur a permis de se rapprocher de Wakefield et Leeds au classement, en avance maintenant de deux et trois points respectivement. Les arrivées de Corey NORMAN et Daniel ALVARO ont reboosté les Bleus et Blancs : la prestation de Daniel dimanche a notamment été très saluée.

Les joueurs de Huddersfield sont, quant à eux, dans une bonne série de victoires, avec 3 matchs remportés à la suite, la dernière face aux Wigan Warriors s’est soldée sur le score de 32 à 22. Ils sont à la 4e position au classement à l’issue de la douzième journée de Super League et vont disputer la finale de la Coupe d’Angleterre.

Côté Giants

– Ils ont inscrit 48 essais et leur meilleur marqueur est le 2ème ligne Australien Chris McQUEEN avec 7 réalisations depuis le début de saison.

– Ils sont 7e au classement des plaquages avec un total de 3 930. Le meilleur plaqueur du club, qui occupe la 5e place dans cette catégorie, est Luke YATES (412).

– Le meilleur franchisseur des Giants est leur arrière, Tui LOLOHEA, qui compte 45 plaquages cassés.

Côté TO

– Les Olympiens ont inscrit 33 essais depuis le début du championnat. Matty RUSSELL est le meilleur marqueur avec 6 réalisations

– Niveau plaquages, les Olympiens comptent un total de 4020 et c’est le deuxième ligne, Andrew DIXON, qui est le meilleur plaqueur de l’équipe (343).

– Le TO a réalisé 111 coups de pied offensifs et se classe 3e dans ce classement. C’est Tony GIGOT, capitaine de l’équipe, qui en compte le plus (63) et il occupe la 2e position au classement.

– Avec 291 plaquages cassés le TO est 10e au classement, néanmoins l’ailier écossais Matty RUSSELL est le meilleur franchisseur de Super League avec 58 plaquages cassés.

– Le TO est toujours en tête au classement des 40/20 cette saison (6) : un de Lucas ALBERT et 5 de Tony GIGOT.

Les enjeux de cette confrontation

L’enjeu pour les Olympiens est toujours de remonter au classement afin de sortir de la zone rouge. Une nouvelle victoire pourrait permettre aux Olympiens de revenir à égalité de Wakefield. Pour les Giants, l’objectif est d’atteindre le top 3 du classement en se rapprochant de Wigan, qui à ce jour a 3 points d’avance.

La dernière rencontre du Toulouse Olympique face aux Giants date du 12 février dernier, lors du premier match de Super League pour les Olympiens. Ces derniers avaient été vaincus, sur leur pelouse, 14 à 42.

TO v Huddersfield Giants

Vendredi 20 mai 20h45

au John Smith’s Stadium