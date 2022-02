Les vacances au Bazacle !

Partager Facebook

Jusqu’au 6 mars, le Bazacle proposera une série d’animation en lien avec le carnaval lors de cette période de vacances scolaires.

Pendant les vacances d’hiver, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands un programme d’animations dédié ! Un jeu de piste spécial carnaval, des projections de films d’animation et des visites guidées pour découvrir l’histoire passionnante de la centrale hydroélectrique et de sa salle des machines !

JEU DE PISTE « CARNAVAL AU BAZACLE »

Pour ce jeu de piste, les invités du Bazacle se sont déguisés en personnages mais l’un d’entre eux s’est envolé avec les clés de la salle des machines de la centrale ! Pour identifier le coupable, les visiteurs devront retrouver les éléments de leurs costumes dispersés sur le site et associer chaque objet retrouvé à l’un des personnages pour pouvoir l’innocenter… Un moment de convivialité à partager avec toute la famille ! Les visiteurs sont invités à venir déguisés et pourront immortaliser leur visite sur la borne Ouisnap.

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION

Du samedi 19 février au dimanche 6 mars, dans une ambiance feutrée, les espaces EDF Bazacle proposent une sélection de films d’animation dédiée à toute la famille en continu.

On retrouvera aussi tous les jours, et les weekends, des visites guidées pour toute la famille pour percer les mystères de l’électricité et à venir découvrir la faune et la flore de la Garonne en compagnie d’un médiateur.

Et aussi des expositions :

« Sculptures éphémères » de Josette Cambolives et Rose-Marie Lescure – Galerie de l’œil niveau – 2 – jusqu’au 27 février 2022 « De sable et d’eau » de Danièle Boucon – Galerie de l’œil niveau – 2 – du 1er mars au 29 mai 2022

Vous l’avez compris pour les vacances, direction le Bazacle pour fêter le carnaval mais pas seulement !

Informations pratiques

Espaces EDF Bazacle,

11 quai Saint-Pierre à Toulouse.

Tél : 05 62 30 16 00

bazacle.edf.com

Entrée libre du mardi au dimanche de 10h à 18h