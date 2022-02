Super League : Du mieux pour le TO XIII malgré la défaite

Partager Facebook

Un sentiment positif souffle sur Wallon suite à la rencontre du TO contre les Wolves, un sérieux prétendant au titre. Malgré une défaite pour les Olympiens (18 – 32), les hommes de Sylvain HOULES ont montré un jeu plus adapté au niveau d’exigence de la Super League.

Des occasions manquées ont permis aux Wolves de garder le dessus et quelques erreurs ont coûté cher au Toulouse Olympique, laissant les anglais regagner les vestiaires avec une avance confortable de 14 points.

La seconde période a vu un TO plus entreprenant, rigoureux en défense et plus précis. Davantage d’occasions concrétisées ont mené à une remontée du TO de 16 points et un match plus équilibré, les deux équipes ayant marqué le même nombre de points.

Prochaine échéance pour le TO, samedi 05 mars 18h au stade Ernest-Wallon. Les Olympiens reçoivent les Wigan Warriors.

Billets sur https://billetterie.to13.com/fr