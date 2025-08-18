« Street Bones » : Le Gospel Résonne à la Chapelle des Carmélites ce Samedi !

Toulouse, préparez-vous pour une soirée musicale d’exception ! L’ensemble « Street Bones », composé de huit trombonistes toulousains, vous invite à un concert unique de trombones à la Chapelle des Carmélites le samedi 30 août 2025 à 20h30. Une performance qui promet de revisiter le gospel avec énergie et passion !

Issus des univers de la musique classique et du jazz, les huit trombonistes de Street Bones se sont réunis pour redonner vie au gospel et à ses racines profondes. Leur concert est un vibrant hommage à des figures emblématiques du genre, comme Sister Rosetta Tharpe, Mahalia Jackson, ou encore le Golden Gate Quartet.

Dans le cadre remarquable de la Chapelle des Carmélites, l’acoustique sublime mettra en valeur chaque note, chaque vibration de cet ensemble de cuivres. L’heure de concert, ouverte à tous les publics, sera un voyage musical intense, mêlant la puissance des trombones à l’âme du gospel.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le gospel sous un angle nouveau, interprété avec talent et ferveur par des musiciens de la scène toulousaine.

Informations pratiques :

Concert : Street Bones – Années folles

Date : Samedi 30 août 2025 à 20h30

Lieu : Chapelle des Carmélites, Toulouse

Durée : 1 heure

Tarif : 15€

Billetterie : Chapelle des Carmélites