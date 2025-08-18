Fête des Vendanges au Domaine de Candie : Une Journée Festive et Traditionnelle ce Premier Dimanche de Septembre !

Toulouse, préparez-vous à célébrer le terroir ! Le Domaine de Candie, le domaine agricole de la Ville Rose, vous invite à sa traditionnelle Fête des Vendanges le dimanche 7 septembre 2025, de 11h00 à 21h00. Une journée festive et conviviale vous attend, avec des animations gratuites pour toute la famille !
À l’occasion des vendanges du domaine, venez découvrir le patrimoine agricole et artisanal de notre région. Le programme est riche et varié, mêlant traditions et découvertes ludiques :
- Vendanges à la main : Mettez-vous dans la peau d’un vendangeur et participez à la récolte dans une ambiance conviviale.
- Marché de producteurs et d’artisans : Faites le plein de produits locaux et de créations uniques auprès de producteurs et d’artisans passionnés.
- Balades en calèche : Profitez d’une promenade enchantée pour découvrir le domaine sous un autre angle.
- Battage de blé à l’ancienne : Assistez à une démonstration fascinante des méthodes d’antan.
- Animations musicales et concert : Des musiciens animeront la journée, avec un grand concert à partir de 19h pour clore les festivités en beauté.
- Ateliers : Participez à des ateliers de vannerie, de cuisine et bien d’autres.
- Dégustations : Vins du domaine, produits du terroir… vos papilles seront à la fête !
- Démonstrations : Admirez le travail de forgerons, potiers, artisans du cuir et même de fauconniers.
- Activités ludiques : Essayez le simulateur de tracteur ou fabriquez votre propre boisson avec le vélo smoothie !
Toutes les activités sont gratuites, faisant de cette fête un événement incontournable pour les Toulousains en quête d’une sortie authentique et enrichissante.
Infos Pratiques :
Événement : Fête des Vendanges de Candie
Date : Dimanche 7 septembre 2025
Heure : De 11h00 à 21h00
Lieu : Domaine de Candie, Toulouse
Accès : Gratuit