« À Quatre Mains » : Un Spectacle Poétique et Ludique au Théâtre Jules Julien !

Toulouse, dans le cadre du Festival Rassemblées, le Théâtre Jules Julien vous invite à un moment de pure poésie avec le spectacle « À quatre mains » de la Compagnie Minuscule. Rendez-vous le samedi 30 août 2025 avec deux représentations, à 10h00 et 11h00, sous le préau de l’école élémentaire Jules Julien.

Le Festival Rassemblées, qui se déroule du 28 au 30 août, est une véritable célébration de la création théâtrale. « À quatre mains » en est un parfait exemple. L’histoire débute simplement : une chanteuse entre en scène pour son spectacle… quand soudain, deux autres mains apparaissent. À qui appartiennent-elles ?

Ce jeu d’apprivoisement et de découverte est une ode à la créativité partagée. En jouant ensemble, ces quatre mains apprendront à exprimer leurs propres limites tout en respectant celles de l’autre, pour finalement créer une œuvre commune. C’est un spectacle délicat qui explore les thèmes de la coopération, de l’écoute et de la confiance à travers un jeu de mains fascinant.

Le spectacle est interprété par Lily Westphal à la voix et au looper, et par Gladys Vantrepotte dans un jeu de mains virtuose.

Informations pratiques :

Spectacle : « À quatre mains » – Compagnie Minuscule

Dates : Samedi 30 août 2025

Horaires : 10h00 et 11h00

Lieu : Préau de la cour de l’école élémentaire Jules Julien, Toulouse

Tarifs : Entrée libre sur réservation

Inscriptions : theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr ou au 05 81 91 79 10

Venez découvrir cette création poétique et laissez-vous emporter par la magie de ces quatre mains !