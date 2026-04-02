Steph Strings enflamme la Salle Nougaro : Découvrez son nouvel album et gagnez vos places !

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La scène musicale toulousaine s’apprête à vivre un moment suspendu, entre virtuosité instrumentale et émotion pure. Le mardi 7 avril 2026 à 20h30, la mythique Salle Nougaro aura le privilège d’accueillir la prodige australienne Steph Strings.

À l’occasion de la sortie de son tout nouvel album, la guitariste et chanteuse venue de Melbourne fera escale dans la Ville Rose pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable. Et la cerise sur le gâteau ? Toulouseblog vous fait gagner vos places pour assister à ce concert exceptionnel !

Steph Strings : Une virtuosité libre et lumineuse

Si vous ne la connaissez pas encore, préparez-vous à un véritable coup de foudre musical. Originaire de Melbourne, Steph Strings n’est pas qu’une simple chanteuse : c’est une véritable virtuose de la guitare acoustique.

Son secret ? Une énergie vibrante et une technique de jeu captivante, mêlant habilement les percussions sur la caisse de son instrument, les arpèges hypnotiques et une voix sincère. Son univers est un carrefour fascinant où se croisent le folk, le blues, et la musique celtique.

Révélée au grand public par des titres puissants comme « Lion » et confirmée par son magnifique EP « Cradle Mountain » (une œuvre profondément nourrie par la nature et l’émotion), son indéniable présence scénique l’a déjà propulsée sur les plus grandes scènes du monde.

« Feel Alive » : Un premier album pour célébrer la vie

Ce concert toulousain sera l’occasion privilégiée de découvrir en live les pépites de son tout premier album, « Feel Alive », sorti en janvier 2026.

Dans cet opus initiatique, l’artiste australienne repousse ses frontières musicales. Tout en gardant la sincérité à toute épreuve qui a fait son succès, elle explore avec brio de nouvelles touches rock, country et pop. Feel Alive est un album profondément positif, une exploration touchante de la gratitude, du désir profond et de la poursuite inlassable d’un rêve. Une respiration musicale indispensable à découvrir sur scène !

Première partie : Le duo Franck & Damien

Pour chauffer la salle et ouvrir cette belle soirée, le public aura le plaisir d’applaudir le duo Franck & Damien. Une première partie idéale pour se mettre dans l’ambiance chaleureuse et authentique de ce rendez-vous folk.

Jeu-Concours : Gagnez vos places avec Toulouseblog !

Parce qu’on adore vous régaler et vous faire découvrir des artistes de talent, nous vous offrons l’opportunité d’assister à ce concert inoubliable !

Informations Pratiques et Billetterie

Venez tôt pour profiter de l’ambiance ! Le bar et la petite restauration de la salle vous accueilleront dès 19h00.