Festival des Cinémas Indiens à Toulouse : Rencontre Inédite à la Médiathèque José Cabanis le 11 avril 2026 !

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Avis à tous les mordus du septième art de la Ville Rose ! Le samedi 11 avril 2026 à 15h00, la Médiathèque José Cabanis de Toulouse vous embarque pour un voyage fascinant au cœur de l’une des industries cinématographiques les plus prolifiques et vibrantes au monde.

Dans le cadre du très attendu Festival des Cinémas Indiens, venez partager votre passion, découvrir la programmation de la 11ème édition et échanger dans une ambiance résolument conviviale.

Les « Cinéphiles Anonymes » : Votre nouveau QG du samedi

Que vous soyez un accro inconditionnel au pop-corn, un cinéphile pointu amateur de films de genre, ou tout simplement un amoureux occasionnel des salles obscures, ce rendez-vous est fait pour vous !

Les bibliothécaires toulousains ont imaginé les Cinéphiles anonymes, une rencontre mensuelle décomplexée. Le concept est simple : se réunir une fois par mois pour parler cinéma. C’est l’espace idéal pour partager vos derniers coups de cœur, défendre avec ferveur un chef-d’œuvre méconnu, ou débattre joyeusement de vos coups de griffe récents. Pas de jargon élitiste, juste le plaisir d’échanger autour de la passion du grand écran !

Cap sur l’Inde avec Vanessa Bianchi

Pour cette session du 11 avril, le club des Cinéphiles anonymes se met à l’heure indienne. La séance sera honorée par la présence exceptionnelle de Vanessa Bianchi, programmatrice experte du Festival des Cinémas Indiens de Toulouse.

À quelques jours du lancement officiel de la 11e édition du festival (qui se tiendra du 22 au 26 avril 2026), Vanessa Bianchi dévoilera en exclusivité les pépites de la sélection de cette année. Au-delà de la simple présentation de films, cette rencontre sera une véritable fenêtre ouverte sur l’Inde. Les échanges s’élargiront pour décrypter la richesse de la cinématographie indienne et son reflet fascinant sur la société contemporaine du pays.

Et pour faire durer le plaisir, notez d’ores et déjà dans vos agendas qu’une projection spéciale en lien avec le festival aura lieu le dimanche 19 avril.

Informations Pratiques

Préparez votre après-midi cinéma et rejoignez le cercle des passionnés !