Spectacle à Toulouse : Gagnez vos places pour « Poudre » au Théâtre du Grand Rond

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Vous êtes à la recherche d’une sortie culturelle qui bouscule les codes et vous plonge dans un univers singulier ? Bonne nouvelle : Toulouseblog.fr vous offre l’opportunité de gagner vos places pour Poudre, la nouvelle création captivante de la Compagnie Doré. Coproduite par le Théâtre du Grand Rond à Toulouse, cette pièce promet une expérience scénique intense à découvrir du 2 au 11 avril 2026.

Les places sont pour le vendredi 03 avril et le samedi 04 avril.

Une ode à l’arrogance vitale des clowns

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l’art clownesque. Poudre est une pièce pour quatre clowns, qui se déploie sous la forme d’un quadriptyque. Ce spectacle tout public aborde comme fil rouge la question de nos peurs, à laquelle chaque clown devra répondre à sa façon.

Face aux catastrophes annoncées et aux angoisses qui nous paralysent – la peur du vide, de la mort, de l’échec ou du ridicule – l’idée est d’en prendre le contrepied avec force dans la dinguerie et la joie. Le projet est décrit comme une véritable ode à l’arrogance vitale de ces personnages, de grands dégoupilleurs d’angoisse.

Un quadriptyque inspiré et audacieux

Sous la mise en scène de Sandrine le Métayer, Poudre s’inspire directement de la forme et de l’expressivité des œuvres de l’artiste peintre Joan Mitchell. Chaque partie du quadriptyque explore une dimension différente de l’expérience humaine. D’une grande simplicité technique et d’une courte durée (de 25 à 35 minutes par solo), ces parties se font écho les unes aux autres pour constituer une seule et même pièce.

Sur scène, le public retrouvera le jeu de Laurence Dubard, Isabelle Leroy et Sandrine le Métayer. Le processus de création a été pensé pour établir un dialogue fructueux entre l’expression individuelle de chaque artiste et la synergie de groupe. L’objectif est d’explorer l’archaïsme de nos relations et d’ouvrir la voie vers des formes d’expression plus abstraites et introspectives.

Comment participer et gagner vos places ?

Le Théâtre du Grand Rond accueille cette pépite contemporaine sur ses planches. Si vous cherchez une idée de spectacle Toulouse marquante, c’est l’occasion idéale de tenter votre chance !

Informations Pratiques