Arènes en Scène 2026 : Le Grand Frisson Avant les Fêtes !

C’est le rendez-vous que tous les amateurs de musique et de spectacle attendent avec impatience. Juste avant le coup d’envoi des célèbres Fêtes de Bayonne, le festival Arènes en Scène transforme l’enceinte historique de la ville en un temple de la culture.

Chaque été, les Arènes de Bayonne quittent leur habit de lumière traditionnel pour devenir le théâtre de vos plus belles émotions. Véritable pont entre patrimoine historique et modernité, l’événement s’est imposé comme le rendez-vous incontournable de la saison estivale, faisant monter la température à quelques jours seulement du coup d’envoi des célèbres Fêtes de Bayonne.

Une Affiche qui Claque

Variété française, humour, rap ou pop : la Ville de Bayonne et Euterpe Promotion renouvellent chaque année une programmation éclectique pensée pour faire vibrer, danser et rêver tous les publics au cœur de soirées inoubliables.

En Route pour 2026 !

Après une édition 2025 mémorable qui a vu défiler Ibrahim Maalouf, Zaho de Sagazan, Paul Mirabel et Jean-Louis Aubert, le festival prépare déjà son prochain coup d’éclat.

Le programme complet d’Arènes en Scène 2026

Découvrez les têtes d’affiche qui feront vibrer le Pays Basque cet été :

Mika – Samedi 25 juillet 2026

L’icône de la pop « technicolor » ouvre le bal. Comparé aux plus grands comme Freddie Mercury ou Elton John, Mika apportera son univers flamboyant aux Arènes. Avec son dernier album Que ta tête fleurisse toujours, attendez-vous à un show visuel et sonore exceptionnel.

Tarifs : De 55€ à 89€ (Assis ou fosse)

Star Academy Tour – Dimanche 26 juillet 2026

Le phénomène télévisuel revient sur scène ! Une nouvelle saison, des nouveaux visages et une setlist inédite pour revivre l’aventure du château en live. Entre chorégraphies millimétrées et reprises des plus grands tubes, c’est la soirée familiale par excellence.

Tarifs : De 45€ à 69€ (Assis ou fosse)

Christophe Maé – Lundi 27 juillet 2026

Après une tournée triomphale, l’artiste à l’énergie communicative revient fouler les planches de Bayonne. Un concert de Christophe Maé est toujours la promesse d’un voyage musical solaire et généreux.

Tarifs : De 45€ à 79€ (Assis ou fosse)

Julien Doré – Mardi 28 juillet 2026

Pour clôturer cette session en beauté, le dandy de la pop française, quintuple lauréat des Victoires de la Musique, investit les Arènes. De « Paris-Seychelles » à « La Fièvre », Julien Doré promet un spectacle à la fois poétique et survitaminé.

Tarifs : De 45€ à 78€ (Assis ou fosse)

Pourquoi réserver vos places pour Arènes en Scène ?

Le festival Arènes en Scène n’est pas qu’une suite de concerts, c’est une expérience unique. Le cadre majestueux des Arènes de Bayonne offre une acoustique et une proximité avec les artistes que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Que vous soyez en fosse pour danser ou en gradins pour profiter de la vue, l’émotion est garantie.

Bon à savoir : Les places s’envolent généralement très vite pour ces dates estivales. Ne tardez pas à réserver vos billets pour vivre ces soirées inoubliables sous les étoiles du Sud-Ouest.

