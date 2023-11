Stade Toulousain – USAP : Retour des internationaux dans la composition !

Partager Facebook

Le Stade Toulousain a dévoilé la composition pour la réception de l’USAP ce samedi à Ernest Wallon (15h). Thomas Ramos, Flament, Jelonch et Cros sont titulaires. Antoine Dupont et Cyril Baille sur le banc.

On attendait beaucoup de l’annonce du XV de départ pour la réception de Perpignan. Les internationaux français seront bien de retour sur le terrain ce samedi à Ernest Wallon après des vacances bien mérités. Ainsi, Thomas Ramos retrouvera l’ouverture, Jaminet à l’arrière, les troisièmes lignes Cros et Jelonch accompagneront l’excellent Roumat. Mauvaka conserve le brassard de capitaine mais Antoine Dupont est bel et bien sur le banc tout comme Cyril Baille. Une équipe entre expérience et jeunesse pour le retour des bleus en rouges et noirs.