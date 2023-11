Le Raclette Club ouvre à Toulouse !

Partager Facebook

Dès mardi 14 novembre, le Raclette Club débarque au Canaille Club pour un tour en Montagne au coeur de la ville rose.

Une partie du Canaille Club se transforme en un lieu éphémère qui fleure bon la montagne…Le Raclette Club s’installe dès mardi 14 novembre dans la grande halle qui se transforme env éritable chalet montagnard : sapins, bois, déco enneigée… c’est la montagne ! Nouvelle adresse gourmande, ludique et festive de l’hiver, la formule est simple et efficace : raclette à volonté pour 22€.

Conviviale et festive avec des DJ, des animations comme une piste de curling indoor, des films et des dessins animés de Noël, l’ambiance nous conduira doucement vers l’hiver et nous aidera à le traverser délicatement et avec gourmandise.

Infos Pratique

Canaille Club

55 avenue Louis Breguet, Toulouse

canaille-club.com

tel : 07 66 05 79 58