Stade Toulousain : Un international argentin pour la fin de saison

Juan Cruz Mallia s’engage avec le Stade Toulousain pour la fin de saison.

L’international argentin Juan Cruz Mallia rejoint le Stade Toulousain pour un contrat de six mois. âgé de 24 ans, le trois quart aux 6 sélections avec l’Argentine fait figure de joker après la blessure de Lucas Tauzin. Une information reprise par le site local Cordoba XV et confirmé par Didier Lacroix à Actu Rugby (https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/top-14-le-stade-toulousain-recrute-un-international-argentin-jusqu-a-la-fin-de-la-saison_38782561.html)

Mallia a disputé la Coupe du Monde 2019 au Japon avec les Pumas et a fait les beaux jours de la province des Jaguares depuis 2018. Il peut évoluer au centre et à l’arrière et peut même buter.