Stade Toulousain – La Rochelle : Dépistage possible lors de la rencontre de Top 14

Samedi 12 septembre, les supporteurs présents à Ernest Wallon pour le match Stade Toulousain – La Rochelle pourront se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous avant, pendant et après la rencontre. Du jamais vu en France !

Sur place trois unités mobiles seront mises en place de 13h45 à 18h par la préfecture, le Stade Toulousain, le CHU et l’ARS. Attention, il faudra avoir plus de 15 ans et être prise en charge par l’assurance maladie.