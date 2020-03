Stade Toulousain : Jean Bouilhou, entraineur des avants pour trois saisons !

Partager Facebook

Selon ActuRugby, Jean Bouilhou aurait signé un contrat de trois ans pour devenir entraineur des avants du Stade Toulousain.

L’actuel entraineur de Montauban pourrait retrouver plus rapidement que prévu le club toulousain puisqu’il aurait, selon ActuRugby et La Depeche du Midi, signé un contrat de 3 ans avec Toulouse. Une fin d’aventure montalbanaise plus rapide que prévu. En effet, Jean Bouilhou avait signé un contrat de deux ans avec l’USM afin de prendre de l’expérience sur un banc de PRO D2 avant de retrouver le TOP 14. Son contrat avec le club de deuxième division avait une clause libératoire au 30 mars 2020.

En revenant à Toulouse, au poste d’entraineur, Jean Bouilhou retrouve le club avec qui il a tout gagné comme 4 boucliers et 3 Coupes d’Europe comme joueur puis comme entraineur en 2019 avant de partir à Montauban.

Pour Toulouse, reste à savoir pour l’avenir de Régis Sonnes, entraineur actuel des avants, et annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines.