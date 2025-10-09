Spectacle jeunesse : « Lola et Dino dans la Foule » au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez les plus jeunes à un voyage plein d’énergie ! Le spectacle « Lola et Dino dans la Foule » s’installe au Théâtre du Grand Rond de Toulouse du 15 au 25 octobre 2025. Conçu pour les enfants de 4 à 7 ans, ce show de 40 minutes promet rires, surprises et émotions fortes.

Accompagnez Lola et Dino au cœur d’un voyage mouvementé dans divers lieux animés : la cour de récré, le métro, le marché, un concert… Autant de « foules » où tout s’agite et où les émotions peuvent déborder. Entre peur et surprises, hauts et bas, le spectacle montre que l’important est d’être ensemble pour se rassurer. C’est une aventure pleine d’énergie qui invite les enfants à vibrer, ressentir et partager.

Informations pratiques

Lieu : Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers, Toulouse

Dates et heures :

Du 15 au 18 octobre 2025 : Mercredi et samedi à 15h00.

Du 22 au 25 octobre 2025 : Représentations à 11h00 et 15h00. Exception : Jeudi 23 à 15h00 uniquement.

Tarif : 7€

Réservation : Billets disponibles sur le site du Théâtre du Grand Rond et dans les points de vente habituels.

N’attendez pas pour réserver ce spectacle qui fera le plein d’énergie auprès de vos enfants !