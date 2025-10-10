Cabaret déjanté : Les Fils de ta Mère reviennent au Bijou !

C’est le rendez-vous mensuel à ne pas manquer ! Le trio toulousain Les Fils de ta Mère investit la scène du Bijou de Toulouse le samedi 11 octobre 2025 à 21h00. Comme tous les deuxièmes samedis du mois, Simon Chouf, Manu Galure et Gaël Carigand réinventent la chanson dans un cabaret unique et largement improvisé.

Depuis 2012, ce trio déploie une joyeuse irrévérence qui fait chavirer la salle. Leur marque de fabrique ? Mélanger l’amour du répertoire (Anne Sylvestre, Higelin, Barbara…) avec des reprises insolentes et des chansons originales. Chaque show est neuf, construit souvent autour d’un thème (la route, les drogues, la guerre…) mais surtout par la liberté contagieuse de l’improvisation : rien n’est figé, tout peut arriver ! Le public ressort toujours avec l’agréable impression d’avoir partagé une veillée mémorable entre amis.

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Date et heure : Samedi 11 octobre 2025 à 21h00

Tarifs : 14€ (plein tarif) – 12€ (tarif réduit) – 9€ (tarif très réduit)

Réservation : Billets disponibles sur le site du Bijou, au 05 61 42 95 07 ou sur place.

Venez goûter à l’audace et à l’humour de ce trio inclassable !