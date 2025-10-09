jeudi , 9 octobre 2025

Jojo Bernard : Le « Ch’ti Beauf » revient avec un nouveau spectacle déjanté !

Le phénomène YouTube Jojo Bernard, célèbre pour ses vidéos hilarantes et son personnage de Ch’ti bien trempé, est de retour sur scène avec son tout nouveau one-man-show : « TOUT LE MONDE IL EST BEAUF ». Retrouvez-le au Café Théâtre des 3 T le mercredi 15 octobre 2025 à 20h00.

Fidèle à sa marque de fabrique – ne jamais se prendre au sérieux – Jojo Bernard nous embarque dans son délire le plus récent : la quête du beauf ultime. Avec son anglais approximatif et sans jamais avoir pris l’avion, notre « petit gars du Nord » est parti à l’aventure en Australie et ses alentours. Son objectif ? « Trouver les plus gros beauf de la planète ». Attendez-vous à un récit de voyage complètement déjanté, où les mésaventures du Nordiste à l’autre bout du monde promettent des éclats de rire mémorables.

Informations pratiques

Lieu : Café Théâtre des 3 T, 40 Rue Gabriel Péri, Toulouse
Date et heure : Mercredi 15 octobre 2025 à 20h00
Tarif : 27€
Réservation : Il est fortement conseillé de réserver vos places sur le site du Café Théâtre des 3 T ou sur les plateformes de billetterie en ligne.

Venez découvrir les péripéties de Jojo Bernard et sa quête hilarante du beauf mondial !

