Sortir à Toulouse : La Gayguette est dans le Pré s’empare du Bikini ce dimanche !

Ce dimanche 15 février 2026, le mythique club Le Bikini se transforme en une immense ferme queer pour une soirée qui s’annonce déjà culte : La Gayguette est dans le Pré.

Que vous soyez célibataire en quête de l’âme sœur ou simplement là pour célébrer la diversité, enfilez vos plus belles bottes et préparez-vous à semer les graines de la fête dès 18h00.

🚜 Le concept : L’amour est dans le pré, version Queer & Electro

Oubliez les tracteurs de Karine Le Marchand, ici on mise sur le glamour et l’inclusion. Si vous rêvez d’une romance champêtre sous une boule à facettes, c’est l’événement à ne pas manquer. Entre regards langoureux et DJ sets survitaminés, le Bikini devient le terrain de jeu idéal pour « sortir du placard et entrer dans le pré ».

Un programme entre clubbing et performances

Côté son et spectacle, la soirée propose un mix entre DJ sets Electro et performances drag de haut vol :

Aux platines : Les sets envoûtants de Belladonna et l’énergie de Mika Rambar .

Show & Drag : La présence exceptionnelle de la légendaire La Big Bertha et de la flamboyante Liv Belluggio .

L’œil de l’expert : Les clichés de Pierre Diaz pour immortaliser vos plus beaux sourires.

🎨 Un véritable village associatif et créatif

La Gayguette, c’est bien plus qu’une simple soirée, c’est un village éphémère où l’on retrouve de nombreux stands locaux :

Beauté & Style : Tattoo shop ( Paquerette ), strass dentaires ( La Dent de ta Mère ), piercing ( La Cour des Miracles ) et nail tattoo ( Xiro ).

Shopping : La friperie vintage de Joy Margaret et les bijoux de Joli Poison .

Love & Safe : Un Loveshop signé Venus 2 et la présence de l’équipe Fêtons Plus Risquons Moins pour une fête en toute sécurité.

Restauration : Pour les petites faims, les délices de Encas d’Anko.

📅 Infos Pratiques

Attention : pour cette édition, pas de prévente. Premier arrivé, premier servi !