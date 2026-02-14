Concert Toulouse : Ultra Vomit va déchaîner « Le Pouvoir de la Puissance » au Zénith !

Avis aux « clients » fidèles et aux amateurs de gros sons (et de grosses blagues) : le groupe de metal le plus sérieux des groupes pas sérieux investit le Zénith de Toulouse ce samedi 14 février 2026. Pour la Saint-Valentin, oubliez les roses et sortez les cornes : place aux riffs acérés et à l’humour régressif !

L’alliance du métal et de la dérision

Depuis 1999, les quatre Nantais d’Ultra Vomit ont réussi l’impossible : élever l’amateurisme au rang de discipline olympique, avec un Disque d’Or en poche et des passages mythiques au Hellfest. Ils reviennent aujourd’hui avec leur 4ème opus, « Le Pouvoir de la Puissance », qu’ils défendront lors de ce concert événement à Toulouse.

Leur recette ? Une alliance parfaite entre l’énergie brute des musiques extrêmes et un sens de la dérision inégalé. Attendez-vous à un spectacle aussi agressif visuellement que régressif intellectuellement.

Une première partie explosive

Pour chauffer la salle, le Zénith accueillera les Québécois de Mononc’ Serge & Anonymus. Un combo culte pour une soirée placée sous le signe du metal francophone déjanté.

📅 Infos Pratiques & Billetterie

Les places s’envolent vite pour ce rendez-vous incontournable de l’agenda des concerts à Toulouse.

Date : Samedi 14 février 2026

Horaires : 20:00 → 23:15 (Ouverture des portes dès 18:30)

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Tarifs : De 38,50 € à 49,50 €

Placement : Libre (Assis ou Debout en fosse)

Réserver vos places