Le Théâtre du Grand Rond aborde le deuil avec tendresse dans « L’ours et le chat sauvage »

Du mercredi 18 au samedi 21 février 2026, le Théâtre du Grand Rond propose une parenthèse enchantée et nécessaire pour les plus jeunes. Avec « L’ours et le chat sauvage », les enfants partent pour un voyage initiatique qui traite de la perte et du renouveau avec une délicatesse rare.

Une leçon de vie à hauteur d’enfant

L’histoire commence par un chagrin : un ours perd son meilleur ami, un petit oiseau. Inconsolable, il l’emporte partout avec lui dans une petite boîte fleurie, refusant de s’en séparer. Si les autres animaux ne comprennent pas sa tristesse, sa rencontre avec un chat voyageur va tout changer. Contrairement aux autres, le chat écoute, accueille sa peine et l’aide à avancer.

Ce spectacle est une véritable pépite pour aborder les thèmes complexes de la séparation et du deuil avec les 4-7 ans. À travers le périple de cet ours attachant, les petits spectateurs découvrent :

L’empathie : L’importance d’être écouté dans sa douleur.

La résilience : Comment la joie et l’amitié peuvent renaître après une épreuve.

La poésie : Une mise en scène douce pour transformer la tristesse en un souvenir précieux.

Un format idéal pour les familles

D’une durée de 40 minutes, la pièce est parfaitement calibrée pour l’attention des jeunes spectateurs. C’est une invitation à partager une émotion forte, tout en restant dans un cadre sécurisant et bienveillant.

