La Semaine Littéraire du PJE 2026 : Rencontres, Lectures et Évasion Suisse en Région Toulousaine

Partager Facebook

Twitter

Du samedi 21 au dimanche 29 mars 2026, la région toulousaine vibrera au rythme des mots ! Le célèbre Prix du jeune écrivain (PJE) déploie sa Semaine littéraire annuelle : un festival itinérant et foisonnant qui s’étendra sur 16 communes, de Muret à Toulouse, en passant par Montauban ou Montesquieu-Volvestre.

Au programme : 35 rendez-vous éclectiques mêlant rencontres, lectures musicales, ateliers d’écriture, cinéma et même BD concert. Avec 21 autrices, auteurs et artistes francophones invités, cette édition promet de belles découvertes, avec un coup de projecteur inédit sur la littérature suisse.

Cap sur la Suisse : Le pays à l’honneur en 2026

Après avoir célébré le Québec puis ses propres 40 ans, le PJE met cette année la scène littéraire suisse francophone au premier plan. Carrefour européen et pays aux quatre langues nationales, la Suisse incarne une diversité culturelle qui résonne avec les valeurs du festival.

Six plumes helvétiques feront le déplacement, promettant une programmation aux accents dépaysants entre littérature, théâtre, performance et gastronomie.

2026 : Une année charnière et un nouveau souffle pour le PJE

Cette édition s’inscrit dans une dynamique de renouveau. Après une édition 2025 intense marquant le 40e anniversaire de l’association, 2026 s’affiche comme une année de transition créative.

Ce qui change cette année :

Un nouveau nom : Le concours devient officiellement le « Prix des jeunes écrivain·e·s » , soulignant la parité historique de ses lauréats.

Une pause pour le concours : Il n’y aura pas de remise de prix cette année. Le temps de préparation étant d’un an et demi, la 41e édition couronnera ses vainqueurs en 2027. La Semaine littéraire 2026 n’en sera que plus riche !

Une nouvelle direction : Hella Faust, forte d’une riche carrière dans l’édition internationale et l’événementiel littéraire, reprend les rênes du PJE, accompagnée d’une nouvelle présidente, Claire de Beaumont.

Les Temps Forts à ne pas manquer

La programmation a été pensée pour décloisonner la littérature et la faire dialoguer avec la musique, la scène et même le terroir. Voici une sélection des événements incontournables :

Spectacles et Lectures Musicales

Le Modérateur (Muret – Sam 21 mars, 11h) : Brice Torrecillas, accompagné de musiciens, dresse avec humour et passion le portrait du monde des lettres et de ses acteurs discrets. (Médiathèque François-Mitterrand, gratuit)

Marcher dans tes pas (Muret – Mar 24 mars, 20h30) : L’autrice et virtuose Léonor de Récondo explore la mémoire des femmes oubliées des guerres à travers une lecture musicale sublimée par son violon. (Théâtre Marc-Sebbah)

Je me regarderai dans les yeux (Venerque – Mer 25 mars, 20h) : La poétesse Rim Battal et la violoncelliste Lola Malique fusionnent mots bruts et musique contemporaine pour une expérience immersive. (Espace TerraViva)

BD Concert : Edmond Dumas Dantès (Toulouse – Ven 27 mars, 21h) : Au Bijou, le chanteur Fred Nevché et le dessinateur Alfred redonnent vie au tumultueux Alexandre Dumas dans un spectacle haletant mêlant poésie électronique et dessin en direct.

L’Évasion Suisse

Plateau Suisse (Muret – Ven 27 mars, 20h) : Une soirée théâtre, performance et danse pour découvrir la jeune garde littéraire suisse avec Marilou Rytz, Sarah Marie et Ed Wige. Le tout ponctué d’entractes gourmands avec spécialités locales. (Théâtre Marc-Sebbah)

Le Grand Samedi du PJE (Muret – Sam 28 mars, 9h30-18h) : Le rendez-vous traditionnel à la Médiathèque François-Mitterrand. Une journée marathon de tables rondes, de débats et de dédicaces avec les auteurs invités (Maylis Adhémar, Hugo Boris, Chloé Chevalier, Blaise Hofmann…). (Entrée libre)

Boire les mots : Vin et Littérature (Beaumont-sur-Lèze – Sam 28 mars, 18h) : Au magnifique Domaine de Ribonnet, rencontrez l’auteur-vigneron suisse Blaise Hofmann. Au programme : visites poétiques des chais, dégustations, musique et réflexions sur la ruralité.

Un héritage littéraire incontestable

Soutenu par des figures majeures de la littérature, le PJE œuvre depuis plus de 40 ans pour l’émergence de nouvelles voix de la fiction romanesque francophone. En quatre décennies, l’association a reçu plus de 30 000 manuscrits de 104 pays.

Ses jurys ont mis en lumière des auteurs aujourd’hui incontournables : Marie Darrieussecq, Jean-Baptiste Del Amo, Kaouther Adimi, Arthur Dreyfus, ou encore François-Henri Désérable. Avec cette Semaine littéraire 2026, le PJE prouve une fois de plus que la littérature est bien vivante, ancrée dans son territoire et résolument tournée vers l’avenir.

Pour découvrir le programme complet jour par jour et réserver vos places, rapprochez-vous des lieux partenaires ou du site officiel du PJE.