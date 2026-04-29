Sortie Culturelle : Vos Musées et Monuments Toulousains Gratuits ce Dimanche 3 Mai !

Partager Facebook

Twitter

C’est le retour du rendez-vous mensuel tant attendu par les amateurs d’art, d’histoire et de curiosités ! Comme le veut la tradition, chaque premier dimanche du mois, la Ville Rose offre un accès privilégié à son riche patrimoine. Ce dimanche 3 mai 2026, marquez votre calendrier d’une croix rougeoyante : préparez-vous à arpenter les couloirs des plus beaux établissements culturels toulousains en profitant de la gratuité.

https://jacobins.toulouse.fr/wp-content/uploads/sites/12/2023/09/TEST2_Jacobins-75-scaled.jpg

Une occasion idéale pour flâner, s’instruire et s’émerveiller sans faire chauffer la carte bleue !

Le principe : Accès libre aux collections permanentes

Le dispositif du premier dimanche du mois est une formidable opportunité de découvrir ou de redécouvrir la beauté de l’architecture et la richesse des collections de notre ville.

Il est important de noter que cette gratuité exceptionnelle s’applique à l’ensemble des visiteurs, sans condition d’âge ou de résidence. Elle concerne l’accès aux expositions permanentes de chaque établissement.

💡 À retenir : Si vous souhaitez visiter les grandes expositions temporaires du moment, celles-ci conservent leur tarification habituelle. Renseignez-vous directement aux guichets pour connaître les tarifs spécifiques de ces parcours éphémères !

Le grand tour de la Ville Rose : Où aller ce dimanche ?

Que vous soyez passionné d’art contemporain, fasciné par l’Antiquité, amoureux des sciences ou simplement à la recherche d’une belle balade architecturale, il y a forcément un lieu fait pour vous.

Voici la liste complète des musées et monuments concernés et ouverts au public ce dimanche 3 mai 2026 :

Le majestueux Cloître des Jacobins : Un joyau de l’art gothique méridional en plein cœur de ville.

Le musée des Abattoirs : Le repaire incontournable de l’art moderne et contemporain.

Le musée des Augustins : Le magnifique musée des Beaux-Arts et son cloître apaisant.

Le musée Saint-Raymond : Pour un voyage fascinant dans l’Antiquité toulousaine et romaine.

Le Muséum d’Histoire Naturelle : La sortie familiale par excellence au cœur du Jardin des Plantes.

Le Quai des Savoirs : L’accès est gratuit pour le Plateau créatif et le Quai des Petits (pensez à vérifier les disponibilités).

Le musée Paul Dupuy : Le temple des arts précieux et de l’horlogerie.

Le Château d’Eau : La galerie historique dédiée à la photographie.

La Chapelle Saint-Joseph de la Grave : L’édifice au dôme emblématique qui veille sur la Garonne.

Information Pratique : Fermeture exceptionnelle

Dans l’effervescence de votre parcours culturel, gardez en tête une petite exception pour organiser votre itinéraire :

Le musée Georges-Labit (dédié aux arts de l’Asie et à l’Égypte antique) est actuellement fermé au public en raison de travaux de rénovation.

Préparez vos baskets, choisissez votre itinéraire culturel et profitez pleinement de cette journée riche en découvertes au cœur de Toulouse !