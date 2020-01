Sortie Cinéma : Jojo Rabbit, Le Lion, Les traducteurs, Cuban Network…

Partager Facebook

Cette semaine, dans les sorties au cinéma, on découvrira Jojo Rabbit, Le Lion, Les traducteurs, Cuban Network, L’Esprit de famille et la Voie de la justice.

Jojo Rabbit de Taika Waititi avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

Les Traducteurs de Regis Roinsard avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

Neuf traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un luxueux bunker afin de traduire le dernier roman d’un auteur très connu en un temps record. Mais malgré ces précautions, les dix premières pages du livre sont dévoilées sur Internet. L’éditeur se retrouve au coeur d’un chantage financier : il doit verser la somme de 5millions d’euros pour que le piratage cesse. La chasse est alors lancée pour découvrir qui est le fautif.

Cuban Network de Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

L’Esprit de famille de Eric Besnard avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

La Voie de la justice de Destin Daniel Cretton avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley.