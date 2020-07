Sortie cinéma : Adorables, IP MAN 4 , the King of Staten Island..

Cette semaine, de retour en salle, on pourra voir Adorables, IP MAN 4 , the King of Staten Island ou encore Madre.

Adorables de Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables…

Ip Man 4 : Le dernier combat de Wilson Yip avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco.

The King Of Staten Island de Judd Apatow avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr

Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le doux rêve d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Sa vie est chamboulée quand sa mère, au crochet de laquelle il vit toujours, se met à fréquenter Ray, lui aussi pompier.

Madre de Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal…