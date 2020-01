Sortie Cinéma : 1917, Selfie, Une Belle Equipe…

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra découvir 1917, Selfie, Une Belle Equipe, Je ne rêve que de vous, The Grudge et Swallow.

1917 de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet … avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer.Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

Une belle équipe de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté…

Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenn

Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l’aime depuis l’adolescence et sacrifie sa liberté pour l’épouser à Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.

The Grudge de Nicolas Pesce avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho

Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film JU-ON : THE GRUDGE de Takashi Shimizu.

Swallow de Carlo Mirabella-Davis avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers.