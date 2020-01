L’incubateur d’événements Diag’Incub a sélectionné son lauréat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Salon de Toutes les Danses, Danse’Art esy le grand lauréat de l’incubateur d’événements Diag’Incub de la Diagora Labège.

Avec plus de 270 manifestations et 120 000 visiteurs accueillis annuellement, Diagora continue d’innover avec le 2nd appel à projets lancé dans le cadre de son incubateur d’évènements DIAG’INCUB. L’objectif ? Encourager et accompagner la création d’une nouvelle manifestation par un principe de partenariat sur 3 ans. L’analyse des dossiers présentés a donné lieu à la sélection d’un lauréat dans la catégorie grand-public : DANSE’ ART – LE SALON DE TOUTES LES DANSES !

DANSE’ ART – LE SALON DE TOUTES LES DANSES !

Les 28 et 29 mars 2020, l’Association « Promotion Danse » organise à DIAGORA, le 1er et unique Salon dédiée à la danse présenté dans un espace scénographié. Ouvert à une cinquantaine d’exposants venus de France et d’Europe, les visiteurs pourront découvrir 8 types de danse (classique, contemporain, jazz, danses sportives et latines, flamenco et hip- hop) et rencontrer tous les acteursemblématiques du secteur.

En savoir plus : http://salondeladanse.fr