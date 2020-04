Soirée Women Rock, avec Lou Doillon, à la rentrée à Toulouse

Partager Facebook

Le Metronum de Toulouse propose une soirée Women Rock le 30 septembre prochain en compagnie de Lou Doillon, Parlor Snakes et Madam.

op Lady et marraine spéciale de « WOMEN ROCK! » : la musicienne engagée à la voix de velours, Lou Doillon ! Après avoir travaillé avec Etienne Daho et Timber Timbre, l’auteure-compositrice-interprète revient avec The Shoes et de The Do à la production. Ça sent encore l’ouest américain mais aussi les nuits londoniennes. Avant cela les Franco-Américains Parlor Snakes, dont le rock ténébreux et la chanteuse « femme-léopard » nous transporteront loin. Ainsi que le rock exalté et sans concession de MADAM, power girls band toulousain. Enfin, on retrouvera les disquaires toulousain.e.s aux platines pour un DJ set inédit.

En bonus, des foodtrucks dans le patio pour se restaurer. Rendez-vous le 30 septembre prochain au Metronum de Toulouse.