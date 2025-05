Soviet Suprem : L’Épopée Rap-Asiatique Débarque au Bikini de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à une déferlante sonore unique en son genre ! Le phénomène Soviet Suprem investira la scène du Bikini le jeudi 6 novembre 2025 à 19h30 pour un concert qui s’annonce explosif.

Depuis une décennie, Soviet Suprem est synonyme de spectacles survoltés et d’une musique qui bouscule les frontières. Naviguant avec une énergie communicative et un humour décalé « de la gauche vers la gauche », les deux figures emblématiques du groupe continuent de séduire un public toujours plus nombreux et éclectique.

Leur parcours musical est une véritable odyssée : après avoir réinterprété les musiques du monde avec un regard moscovite, défié les codes de la world music occidentale et exploré les territoires de l’électro-minimalisme enrichi par la puissance des chœurs de l’Armée Rouge, Soviet Suprem entame un nouveau chapitre. Leur troisième album les propulse vers l’Orient Extrême, avec un son résolument rap et des influences asiatiques captivantes.

Loin des sentiers battus du rap commercial ou des clichés du gangsta rap, Sylvester Stalying et John Leyang nourrissent une ambition démesurée : conquérir l’Empire du Milieu avec leur flow incisif et leurs beats originaux.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir en live la nouvelle direction musicale de Soviet Suprem ! Le Bikini de Toulouse vibrera au son de ce mélange audacieux et novateur le jeudi 6 novembre 2025 à 19h30. Attendez-vous à un concert mémorable, où l’énergie brute du rap rencontre les sonorités envoûtantes de l’Asie.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 6 novembre 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : 26€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr