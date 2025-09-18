Soirée intimiste au Bijou : Dynasora et Lisaa Camin sur scène !

Partager Facebook

Le Bijou de Toulouse vous invite à une soirée musicale unique le jeudi 25 septembre à 21h00, où deux artistes aux univers bien distincts mais complémentaires se partagent la scène : Lisaa Camin et Dynasora.

Préparez-vous à un voyage doux et ensoleillé avec Lisaa Camin. Dans son EP, Saudade, elle mêle les mélodies chaleureuses de la bossa nova à des paroles touchantes, évoquant ses racines portugaises, l’amour et la mélancolie. Son monde intime et poétique promet de vous transporter.

Juste après, Dynasora vous ouvrira les portes de son univers singulier. Seule sur scène, elle crée un véritable concert-spectacle inspiré par l’esprit dadaïste. Entre piano, accordéon et récits originaux, elle rend hommage aux marginaux et aux invisibles avec une poésie percutante et audacieuse. Son style, qui rappelle à la fois Bonnie Banane, Brigitte Fontaine et William Sheller, ne vous laissera pas indifférent.

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Date et heure : Jeudi 25 septembre à 21h00

Tarifs : 14€ (plein), 12€ (réduit), et 9€ (réduit)

Réservations : Le Bijou, au 05 61 42 95 07 ou sur place le jour même.

C’est l’occasion parfaite de découvrir deux voix singulières de la scène musicale actuelle dans un lieu chaleureux et intimiste.