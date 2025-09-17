mercredi , 17 septembre 2025

Knower débarque au Bikini pour un concert explosif !

17 septembre 2025 Articles, Concerts

Préparez-vous à une soirée de folie, car KNOWER s’installe au Bikini le mercredi 29 octobre 2025 à 19h30 ! Originaire de Los Angeles, ce duo charismatique composé de Louis Cole et Geneviève Artadi est un véritable « objet sonore non identifié ». Ils bousculent les frontières du jazz en y injectant des sonorités puissantes de dubstep, de rock et d’électro.

Leur succès est tel qu’il a dépassé les frontières du genre, leurs clips originaux et leurs concerts survoltés ayant créé un buzz viral sur les réseaux sociaux. Leur musique a conquis un public impressionnant et a même séduit des légendes comme Snarky Puppy et Thundercat. Mais c’est le grand Quincy Jones qui résume le mieux l’expérience Knower : « KNOWER WILL BE LEAVIN’ YA’LL ON YOUR KNEES, BEGGIN’ FOR MORE. »

Informations pratiques

Lieu : Le Bikini, Parc Technologique du Canal, Rue Théodore Monod, Ramonville-Saint-Agne
Date et heure : Mercredi 29 octobre 2025 à 19h30
Tarif : 35 €
Réservations : Box Office

Venez vivre une expérience musicale unique et déjantée !

