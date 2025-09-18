Bérengère Krief revient à Toulouse avec son nouveau spectacle !

Partager Facebook

Préparez-vous pour une soirée de rires et de confidences. L’humoriste Bérengère Krief est de retour à Toulouse, et elle vous donne rendez-vous le mardi 28 octobre 2025 à 20h30 au Casino Barrière.

Avec son style décalé et son humour pétillant, elle abordera un sujet universel avec la légèreté et la franchise qu’on lui connaît : le sexe. Comme elle le dit si bien : « On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. » Une heure qui, à coup sûr, sera « forcément bonne » !

Informations pratiques

Lieu : Casino Barrière, 18 Chemin de la Loge, Toulouse

Date et heure : Mardi 28 octobre 2025 à 20h30

Tarif : 34€ ou 38€

Réservations : Box Office

Une soirée qui promet d’être à la fois drôle, intime et libératrice. À ne pas manquer !