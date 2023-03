Soirée Humour au Bascala !

Partager Facebook

Ce vendredi soir, grande soirée d’humour au Bascala Bruguières avec Antonia De Rendinger, Christine Berrou, Marie Reno et Serine Ayari.

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… Après une 1ère saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 2 du plateau Please Stand Up !

Please Stand Up ! c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion, le tout mis en scène par Aude Galliou

Antonia De Rendinger, Christine Berrou, Marie Reno et Serine Ayari seront réunies sur la scène du Bascala pour nous faire réfléchir & nous faire rire !

Infos : https://spectacles.le-bascala.com/